Hasselt

Geen Power Rangers of Neanderthalers meer in het tweede seizoen van F*** You Very, Very Much, maar ook nu staat er geen maat op de fantasie van Bert Scholiers (39). Zo huppelt er een pop over het scherm die een tumor voorstelt. “Humor werkt heel troostend bij een verhaallijn over kanker”, vertelt de scenarist en regisseur.