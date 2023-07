Genk

Een record van 350 kinderen gaat deze zomer in Genk naar school. Met zomerscholen wil de stad ervoor zorgen dat minder Genkse jongeren afzwaaien zonder diploma. “Voor veel kinderen is twee maanden vakantie een zegen, maar voor heel wat anderen is het te lang om niet met taal en rekenen bezig te zijn”, zegt onderwijsschepen Anniek Nagels (cd&v).