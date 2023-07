Na Zalando vecht ook Amazon Europese digiwetgeving aan

In het kader van de digitaledienstenwet (Digital Services Act, DSA) vallen de ‘zeer grote online­platforms’ en ‘zeer grote zoekmachines’, die meer dan 45 miljoen actieve maandelijkse gebruikers tellen in Europa, rechtstreeks onder het toezicht van de Commissie. Zij moeten als eersten aan de eisen van de nieuwe EU-digiwetgeving voldoen en hebben daarvoor nog tot 25 augustus de tijd.

Amazon zegt het met de doelstellingen van de DSA eens te zijn, maar ten onrechte onder het eerste toepassingsgebied te vallen. “Amazon beantwoordt niet aan de omschrijving en mag dan ook niet als zodanig aangewezen worden”, luidt het dinsdag in een verklaring. Dat het Amerikaanse bedrijf als ‘zeer groot platform’ wordt omschreven, is het resultaat van “discriminerende criteria en disproportionaliteit die het principe van gelijke behandeling schaadt”. Amazon zegt dat het in geen van de EU-landen waar het actief is marktleider is en dat nationale concurrenten zoals het Poolse Allegro of het Nederlandse Bol.com ook onder het toepassingsgebied zouden moeten vallen.

In een reactie zegt de Commissie dat ze haar werkwijze voor het Hof zal verdedigen en dat Amazon nog altijd verplicht is om zich tegen eind volgende maand in regel te stellen. Het bedrijf zal samen met Zalando en zeventien andere platforms en zoekmachines manieren moeten vinden om hun gebruikers duidelijk te maken waarom en hoe hen bepaalde informatie aanbevolen wordt. Aanbevelingen op basis van profilering moeten kunnen worden uitgeschakeld, terwijl reclameboodschappen op basis van gevoelige persoonlijke informatie (etnische origine, politieke overtuiging en seksuele oriëntatie) niet meer zal mogen.

Minderjarigen worden extra beschermd, bijvoorbeeld door geen op maat gemaakte reclameboodschappen voor kinderen meer toe te staan. Ook moeten de risico’s op het verspreiden van illegale content zo veel mogelijk ingeperkt worden en moeten de bedrijven onafhankelijk onderzoek mogelijk maken naar hun naleving van de DSA-wetgeving.

Kleinere platforms en zoekmachines vallen op basis van de DSA onder het toezicht van de nationale autoriteiten. Dat systeem treedt op 17 februari 2024 in werking.