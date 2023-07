IJslandse vulkaanuitbarsting fors afgezwakt na een dag

De vulkaanuitbarsting bij Reykjavik is inmiddels fors afgezwakt, na een sterke start. Dat heeft topgeofysicus Magnús Tumi Gudmundsson dinsdag gezegd op de IJslandse televisie.

Voor het derde jaar op rij barstte een vulkaan uit in de buurt van de luchthaven van Reykjavik. Dat begon maandagnamiddag om 16.40 uur (18.40 uur Belgische tijd). Lava vloeide niet uit een berg, maar wel uit een 900 meter lange kloof. Aanvankelijk gebeurde dat aan een veel sneller tempo dan de voorbije twee keren. De snelheid van de lavastroom, de lengte van de kloof en de gasproductie zijn inmiddels weer afgenomen.

“Het is nu aan het evolueren naar een zwakke uitbarsting, wat heel goed nieuws is”, zegt Gudmundsson. Hoelang die nog zal duren, kan hij niet voorspellen. De uitbarsting in maart van 2021 duurde ruim zes maanden. Die van augustus 2022 enkele weken. Net als toen schatten meteorologen het gevaar voor de bevolking in als gering.