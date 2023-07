Europees Parlement bindt strijd aan met ongegronde rechtszaken tegen journalisten

In 2020 werden in Europa 114 ongegronde rechtszaken (zogenoemde SLAPP’s) gevoerd, een voorlopig hoogtepunt. Na de lidstaten heeft nu ook het Europees Parlement zich achter een voorstel geschaard om daar iets aan te doen.

Omdat het om Europese wetgeving gaat, zouden de nieuwe regels van toepassing zijn op grensoverschrijdende zaken, waarbij de betrokken partijen en/of de rechtbank niet in hetzelfde land gevestigd zijn, of de betwiste handeling relevant is voor meer dan één lidstaat en elektronisch toegankelijk is. Het maakt niet uit of het gaat om een persartikel, een tweet of ander bericht op sociale media, onderzoek, een video of een kunstwerk.

De wet in kwestie is een richtlijn, die dus nog in nationale wetgeving zal moeten worden omgezet. De tekst roept waarborgen voor slachtoffers van SLAPP’s in het leven. Zo moeten ze een vroegtijdige seponering van de zaak kunnen vragen als de eiser niet kan bewijzen dat zijn klacht gegrond is. Wie met een ongegronde zaak naar de rechter stapt, kan sancties worden opgelegd en tot een schadevergoeding worden veroordeeld.

Als het van het Europees Parlement afhangt, zullen smaadzaken alleen voor de nationale rechtbank van de verdediging mogen worden aangespannen. Zo moet worden vermeden dat de eisende partij de rechtbank uitkiest waarvan hij denkt er de grootste kans te hebben om zijn gelijk te halen. Slachtoffers van SLAPP’s moeten in hun eigen land bij een loketsysteem terechtkunnen om informatie en advies in te winnen.

Misbruik

“Het Europees Parlement zal degenen die op zoek zijn naar de waarheid altijd blijven beschermen. Wanneer onbezonnen rechtszaken levens bedreigen en misbruik maken van onze rechtsstelsels, moeten we wetten gaan maken”, zegt voorzitter Metsola. “Met het wetsontwerp van vandaag, dat sterk gesteund in de plenaire vergadering, is dat precies wat we doen.” De ontwerprichtlijn kreeg de steun van 498 MEP’s, 33 anderen stemden tegen, 105 onthielden zich. De onderhandelaars van het parlement en de lidstaten moeten nu de koppen bij elkaar steken om een definitief akkoord over de richtlijn uit te werken.

“Misbruik van rechtszaken ontmoedigt kritische stemmen om kwesties van openbaar belang aan het licht te brengen”, zegt de Duitse sociaaldemocraat Tiemo Wölken, die in het parlement het dossier beheert. “Journalisten en activisten zijn een hoeksteen van onze democratie en ze moeten kunnen werken zonder geïntimideerd te worden. (...) Onze rechtbanken kunnen geen speeltuinen zijn voor de rijken en machtigen.”