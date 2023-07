EMA bekijkt of vermageringsmiddelen Ozempic en Wegovy zelfmoordgedachten kunnen opwekken

Het onderzoek komt er na een melding van het IJslandse geneesmiddelenagentschap. Daar liepen 150 meldingen van mogelijke zelfbeschadiging en zelfmoordgedachten binnen.

De medicijnen worden heel vaak gebruikt, met tot 20 miljoen gebruikers per jaar. In se zijn de geneesmiddelen bestemd voor diabetici, maar Ozempic en Wegovy zijn ook populair als vermageringsmiddel.

Het EMA stelt wel dat het nog niet duidelijk is of de geneesmiddelen de oorzaak zijn of dat de oorzaak eerder gezocht dient te worden bij eventuele onderliggende aandoeningen bij de patiënten of andere oorzaken.

Het Geneesmiddelenagentschap verwacht tegen november met een oordeel te komen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.