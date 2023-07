VOORBESCHOUWING TOUR 2023. RIT 11 (Clermont-Ferrand – Moulins) Slaat groene trui Jasper Philipsen een vierde keer toe in de laatste “gemakkelijke” rit van de week?

Pakt Jasper Philipsen in Moulins zijn vierde massaspurtzege op vijf kansen? Dat is dé vraag van de dag. Slaagt de ‘Vlam van Ham’ in zijn opzet, dan heeft hij in twee edities al meteen het totaalaantal van zijn grote idool Tom Boonen geëvenaard. Moulins in de Allier is overigens de enige sprintkans vóór de tweede rustdag van maandag.

Kort * Start: om 13.05 uur * Aankomst: 17.19 uur * Afstand: 179,8 km (defilé van 10,3 km)

Het parcours:

Eindelijk nog eens een relatief gemakkelijke rit. Er zijn slechts 2010 hoogtemeters. Dat is nog minder dan de vrijdagrit van volgende week naar Poligny die zowat de laatste easy rit is van deze Tour de France, het slotcriterium op de Champs-Elysées niet te na gesproken.

Voor de bolletjestrui hoef je het ook niet te doen want er zijn slechts drie heuvels van vierde categorie. De eerste twee liggen binnen de eerste vijftig kilometer. Het begint met de Côte de Chaptuzat-Haut waarvan de top ligt na 31,8 km. Het is een klimzone van 1800 meter met een gemiddelde stijgingsgraad van 5 procent. Daarna volgt de Côte du Mercurol die 2900 meter lang is maar slechts 4,6 procent stijgt. Het bizarre is dat het na deze helling blijft klimmen.

De tussenspurt ligt in Lapeyrouse na 70,5 km. Apart is wel dat het de laatste halve kilometer loopt het bergop. Alsof ze de streep gekozen hebben om Bryan Coquard en Mads Pedersen wat dichterbij te laten sluipen in de puntenstand, al staan we wel al vreselijk ver achter in de stand.

Daarna gaat het in het departement van de Allier verder op en af. Na 118,5 km krijgen we de top van de Côte de la Croix Blanche, een niemendal van 1,6 kilometer die gemiddeld 5,4 procent oploopt. Na de doortocht in Montluçon, waar Julian Alaphilippe geboren is, trekken we naar Moulins.

Dit zegt onze koersprofessor Marc Sergeant “De kans dat een vluchtersgroep het hier tot het einde kan uitzingen, is klein. Ik denk dat de sprinters hier een nieuwe kans zullen krijgen. Het is de eerste keer dat de Tour in Moulins aankomt, maar in Parijs-Nice herinner ik mij wel een paar aankomsten. Sam Bennett heeft daar eens Caleb Ewan geklopt (in 2019, red). En Etienne De Wilde won er ook ooit (in 1989, red). Wees maar zeker dat de snelle mannen deze rit hebben aangekruist op het roadbook.”

Onze sterren:

Pure snelheid, daar draait het om vandaag. In tegenstelling tot Limoges die dan wel honderd procent een powersprint was. Automatisch kom je voor Moulins bij Philipsen als driesterrenfavoriet uit. Alleen is het te hopen dat zijn verkouden lead out Mathieu van der Poel zich beter voelt dan dinsdagmorgen. Maar zo’n Caleb Ewan wil ook hoogdringend een einde maken aan drie jaar droogte in de Tour. De maandag jarige Australiër bolde maandag samen met Fabio Jakobsen binnen, dik een half uur achter Pello Bilbao.

Groenewegen kwam bijvoorbeeld ook nog niet dichter dan een vierde plaats. Anderzijds zit Fabio Jakobsen al een week verder na zijn val op het circuit van Nogaro en kan hij dit keer misschien wel vol mee sprinten. Staat niet in het lijstje, maar is ook tuk op een deugddoende zege: Biniam Girmay wiens team tot nog toe een eerder anonieme Tour de France reed.

Onze landgenoot Jordi Meeus bleef voorlopig steken op een zevende plaats in Bayonne en een zesde stek in Bordeaux. Speelt de Limburger van Bora-hansgrohe dit keer voluit mee in de vijfde massaspurt van deze Tour?

En dan is er Wout van Aert die hoogstwaarschijnlijk ook nog wel eens zal testen hoe het met zijn beensnelheid zit. Hij deed dat tot nog toe slechts vier keer: in San Sebastian, Bayonne, Nogaro en Limoges. In Bordeaux liet hij deze beker aan zich voorbijgaan.

Onze sterren *** Jasper Philipsen ** Caleb Ewan, Dylan Groenewegen * Fabio Jakobsen, Wout van Aert, Jordi Meeus

Dit zijn de sleutelmomenten:

Dat is de laatste rechte lijn die maar liefst 1,3 kilometer meter lang is. Al kan je pas de laatste 300 meter vol het portiek van de finish zien.

Van kilometer vijf naar vier, net voor het binnenkomen van Moulins, gaat de weg naar beneden. Daarna is het zo goed als biljartvlak.

Dé grote kunst zal zijn om op het juiste moment te versnellen. Dat is niet evident als het kaarsrecht is.

Dit moet u nog weten:

* Clermont-Ferrand is er voor de twaalfde keer bij. De eerste keer dat de stad van de Michelin-banden werd opgenomen was in 1959. Toen snelde Federico Bahamonts van daaruit naar de winst in een klimtijdrit die eindigde op de top van de Puy-de-Dôme.

Thuiswedstrijd voor Cavagna Het is ook de vierde en laatste dag dat de Tour in het departement van de Puy-de-Dôme verblijft, inclusief de rustdag in Clermont-Ferrand.

* Het is de stad van Rémi Cavagna maar ook van de polsstokspringer Renaud Lavillenie.

* Daarmee is het Tourcircus in de hoofdstad van de Auvergne nog niet volledig voorbijgetrokken. Op zondag 23 juli eindigt de Tour van de mannen op de Champs-Elysées, maar in Clermont-Ferrand begint de tweede Tour de France Femmes avec Zwift.

Tourdebuut * Moulins ontvangt voor de eerste keer de Tour. Het is de prefectuurstad van de Allier. Dat departement was trouwens het laatste van het vasteland van Frankrijk die ook de Tour haalde. Corsica was het allerlaatste van de Franse departementen. Het wegennet en het krappe aantal hotels in de vrij ongerepte Allier waren heel lang obstakels om de Tour daar te ontvangen. Ondertussen is de infrastructuur bijgebeend.

* Het wordt een zonnige dag, zonder meer. De hoge temperaturen zijn er dit keer niet bij in Clermont-Ferrand en Moulins. De wind zou een kracht van twee Beaufort hebben en komt dus van links. Of die voldoende is om iets te forceren in het peloton, valt te betwijfelen.