Donald Trump wil rechtszaak over geheime documenten uitstellen tot na presidentsverkiezingen

De advocaten achter de voormalige Amerikaanse president Donald Trump hebben maandag documenten ingediend bij de rechtbank waarin ze aan de rechter vragen om de rechtszaak over de achtergehouden geheime documenten in zijn resort Mar-A-Lago uit te stellen. Liefst tot na de presidentsverkiezingen in 2024, waarvoor Trump zich kandidaat stelde.

Volgens de advocaten zou het voeren van een rechtszaak tijdens de verkiezingscampagne de selectie van de jury bemoeilijken en het voor hen erg moeilijk maken om een onpartijdige uitspraak te doen. “Deze buitengewone zaak vormt een serieuze uitdaging voor zowel de feiten, als de perceptie van onze Amerikaanse democratie”, klinkt het. “Het Hof zit nu een vervolging voor van de regering van een zittende president tegen zijn belangrijkste politieke rivaal, zelf een vooraanstaande kandidaat voor het presidentschap van de Verenigde Staten.”

Justitie had gevraagd om het proces in december van start te laten gaan.

De zaak draait rond tientallen dozen met dossiers die de oud-president in 2021 uit het Witte Huis meenam toen hij vertrok. Die dozen werden later gevonden op zijn landgoed in Florida. Uit de akte van beschuldiging blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid”, onder de spionagewet, en “belemmering van de rechtsgang”. Hij heeft volgens de aanklacht de nationale veiligheid van de VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen. Ook moet hij zich verantwoorden voor het tegenwerken van het gerecht, omdat hij de documenten weigerde te overhandigen en verborgen probeerde te houden.

Trump zelf pleitte onschuldig.

(sgg)