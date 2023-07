Groene trui Jasper Philipsen deelt kamer met snipverkouden Van der Poel: “Zijn stem was volledig weg”

Jasper Philipsen is in deze Tour kamergenoot van Mathieu van der Poel. Maar afgelopen nacht was de Nederlander iets luidruchtiger dan normaal. MVDP is verkouden. Een verkoudheid is via speeksel, slijm en snot overdraagbaar, toch maar oppassen dus. “Ideaal is het niet, maar het is nu ook geen drama”, zei Philipsen.

“Het klopt dat Mathieu verkouden is”, aldus Philipsen. “Ideaal is dat niet, maar het is ook geen drama. Ik hoorde hem vannacht wel luid hoesten en tijdens de rit was hij zijn stem volledig kwijt.”

Groene trui Jasper Philipsen moest vandaag zoveel als mogelijk energie zien te sparen met het oog op morgen, want dan dient er zich weer een sprintkans aan in Moulins. Makkelijk gezegd als het bloedheet is en het parcours 3.100 hoogtemeters bevat.

“Het was een van de meest lastige dagen in de Tour en dat heb ik zeker gevoeld”, aldus Philipsen. “Het ging direct bergop na de start en het is nooit echt stilgevallen. Op een bepaald moment lag alles uit elkaar, maar ik ben in een mooi groepje terechtgekomen. Op zich heb ik nog vrij comfortabel te streep gehaald. Door het hoge tempo was het niet makkelijk om aan bidons te komen, maar onder andere Silvan Dillier heeft zich fantastisch van die taak gekweten. Iedereen heeft afgezien, dus ik denk dat niemand morgen nog frisse benen zal hebben. Op zich is het morgen dus weer een mooie kans om voor de ritzege te gaan.”

