INTERVIEW. Ronny Deila veranderde zelfs de tafelschikking om Club Brugge weer succesvol te maken: “Als het team shit is, kan niemand shinen”

Ze weten bij Club Brugge verdomd goed waarom ze Ronny Deila (47) gehaald hebben. ‘Groepsgevoel’, ‘progressie’ of ‘agressie’: termen die om de haverklap terugkeerden tijdens zijn eerste grote gesprek in Brugse loondienst, ontbraken vorig seizoen te vaak. De Noor wil komaf maken met eilandjes in Westkapelle. En die opdracht begint in Nederland. “Ik voel dat we te weinig ‘samen’ zijn”, zegt Deila.