Geëmotioneerde Pello Bilbao wint voor verongelukte ploegmakker Mäder: “Mijn dochtertje hield me overeind na Gino’s overlijden”

Pello Bilbao heeft op zijn 33ste zijn mooiste zege van zijn carrière geboekt. Zijn ploeg Bahrain Victorious had deze rit met rood aangestipt en verkende zelfs de eerste 40 kilometer. Bilbao maakte het uiteindelijk af in een sprint met vijf. Hij droeg zijn zege op aan zijn verongelukte ploegmakker Gino Mäder, die minder dan een maand geleden het leven liet in de Ronde van Zwitserland na een val in een afdaling. “De voorbereiding op de Tour was heel moeilijk”, zei Bilbao.

“We hebben met de ploeg de eerste 40 kilometer van deze etappe verkend. We zaten in de beginfase met vijf renners in de eerste twintig. We hebben allemaal geprobeerd om weg te komen: Matej Mohoric, Fred Wright, Mikel Landa, ikzelf...”

“We dachten niet na, maar probeerden iedere keer volle gas te gaan. Plots zag ik dat de Jumbo’s een groep moesten laten gaan en dat was het goede moment. Iedereen zat op zijn limiet en ik was mee.”

“Op een bepaald moment liep onze voorsprong terug en dan wisten we dat we alles moesten geven om voorop te blijven. Krists Neilands was eigenlijk de sterkste van ons allemaal, maar hij verbruikte veel energie met zijn aanval. De wind blies in zijn nadeel en wij bleven daarachter goed ronddraaien. In de laatste 3 kilometer had ik er een goed oog in, want ik wist dat ik de snelste was van ons vijf. Ik moest gewoon kalm blijven en de rest controleren. Ik reed het gat dicht op O’Connor en ging achter Zimmermann aan toen de zijn sprint inzette. De laatste 200 meter dacht ik nergens meer aan en gaf ik alles. Toen ik de streep overschreed, gooide ik alles eruit. Iedereen weet waarom ik deze rit wilde winnen.”

Bij Bahrain Victorious zijn ze het overlijden van hun zeer gewaardeerde Zwitserse ploegmakker Gino Mäder, minder dan een maand geleden, nog aan het verwerken.

“De enige reden waarom we hier zo graag wilden winnen, is Gino. Ik had het heel moeilijk de laatste twee weken voor de Tour. Gino was de hee tijd in mijn gedachten. Mijn partner en mijn dochtertje Martina hielpen me positief te blijven en al mijn positieve energie te stoppen in mijn grote doel: een etappe winnen. Ik hoopte dat te doen in de eerste twee ritten in het Baskenland, maar dat bleek niet mogelijk. Nu is mijn moment gekomen. Ik dacht dat ze mij niet zouden laten gaan, omdat ik nog vrij goed geplaatst sta in het klassement, maar ik heb het erop gewaagd en ben all in gegaan. Ik ben 13 jaar prof en eindelijk lukt het me een Touretappe te winnen. Dat is ongelooflijk speciaal voor mij.”