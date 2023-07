Hof van Cassatie verwerpt beroep in zaak-’ndrangheta: overlevering vijf Limburgers aan Italië goedgekeurd

Het Hof van Cassatie heeft dinsdag het cassatieberoep verworpen dat Marcello N. en zijn broer Giuseppe N. hadden ingesteld tegen de beslissing van de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling om hen over te leveren aan Italië.

Eerder had het Hof van Cassatie ook de cassatieberoepen van Lucio Aquino, Donato O., en Francesco S. tegen de goedkeuring van hun overlevering verworpen. De vijf mannen kunnen dus aan Italië overgeleverd worden.

Lucio Aquino, zijn neef Donato O., Francesco S., en de broers N. werden begin mei gearresteerd tijdens een grootscheepse internationale politieactie tegen de ‘Ndrangheta. Die woensdag 3 mei werden bij tal van huiszoekingen verspreid over Europa 147 vermoedelijke leden van de Calabrese maffia ‘Ndrangheta gearresteerd. Ze worden verdacht van grootschalige internationale cocaïnesmokkel.

Daarbij ook Lucio Aquino, zijn neef Donato O., en vier mannen uit Genk, pizzabakker Marcello N., zijn broer Giuseppe N., en Sebastiano en Francesco S. Het Italiaanse gerecht vraagt dat de zes Limburgers aan Italië zouden overgeleverd worden, en vraagt ook de overdracht van de strafvordering. Ze willen met andere woorden het gelijkaardige Belgische onderzoek naar de verdachten overnemen om hen in hun land terecht te laten staan. Dat is zeer tegen de zin van de raadslieden die ook problemen hebben met het speciale detentieregime dat Italië hanteert voor leden van de maffia.

Giuseppe N., Marcello N., Francesco S.

De raadkamer in Tongeren had de overlevering van de zes verdachten goedgekeurd, maar zij tekenden hoger beroep aan. Intussen heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling ook de overlevering goedgekeurd, maar alle zes verdachten zijn tegen die beslissing in cassatie gegaan.

De voorbije weken verwierp het Hof van Cassatie de cassatieberoepen van Lucio Aquino, Donato O., en Francesco S., dinsdag gebeurde hetzelfde met de cassatieberoep van Giuseppe N., en Marcello N. Over het beroep van Sebastiano S. moet het Hof van Cassatie zich nog buigen.