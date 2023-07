De Baloise Ladies Tour: voorbereiding op de Tour de France Femmes en kansen voor tijdrijdsters

In Vlissingen begint woensdag de Baloise Ladies Tour, een rittenkoers van zes etappes. Er staan zeven WorldTour teams aan de start, die deze wedstrijd gebruiken als voorbereiding op de Tour de France Femmes. Door de afwezigheid van Team SD-Worx is het uitkijken naar wat onder meer Lucinda Brand en Brits kampioene Georgi Pfeiffer kunnen doen.

Het parcours: tijdrijden aan zee en voor het eerst door Wallonië

De Baloise Ladies Tour, vroeger de BeNe Ladies Tour, start in het Nederlandse Vlissingen met een volledig vlakke proloog van 2,6 km waarmee de tijdritspecialisten aan hun trekken zullen komen. Vorig jaar won Ellen Van Dijck de proloog in iets meer dan vijf minuten.

De tweede rit start en finisht in Zwevegem en is 119.8 km lang. In deze rit zal de Baloise Ladies Tour voor het eerst passeren door het Waalse grondgebied. Het is een ideale kans voor de vluchters, want door het heuvelachtige parcours zou de vlucht wel eens voorop kunnen blijven.

Het eindpodium van de Baloise Ladies Tour 2022.

De derde etappe start en finisht net als vorig jaar in Zulte. De rit van 116,2 km snijdt de Vlaamse Ardennen aan en eindigt met vijf lokale rondes terug in Zulte. De rensters moeten enkele kasseistroken en de Nokereberg over, die kunnen misschien voor spektakel zorgen.

Zaterdag hebben de rensters een drukke dag, want dan staan er twee etappes op het menu. De ochtendetappe gaat van start in Breskens, een deelgemeente van het Nederlandse Sluis. Na 82,8 km en drie lokale rondes ligt de aankomst in Knokke-Heist, dat ook het decor vormt van de individuele tijdrit in de namiddag. De tijdrit van 17,1 km zou wel eens belangrijk kunnen zijn voor het klassement.

De laatste, beslissende etappe van de Baloise Ladies Tour vindt plaats in Deinze en is een rit van 121,1 km met zeven plaatselijke rondes en enkele kasseistroken. Deze laatste etappe zou ook nog wel eens kunnen zorgen voor opschudding in het klassement.

Rittenschema Proloog: Vlissingen – Vlissingen: 2,6 km Rit 1: Zwevegem – Zwevegem: 119,8 km Rit 2: Zulte – Zulte: 116,2 km Rit 3: Breskens – Knokke-Heist: 82,8 km Rit 4: Knokke-Heist – Knokke-Heist: 17,1 km Rit 5: Deinze – Deinze: 121,1 km

Deelnemers: geen Team SD-Worx, wel snelle vrouwen als Charlotte Kool en Georgi Pfeiffer

Zeven WorldTour-teams staan dit jaar aan de start van de Baloise Ladies Tour: Jumbo-Visma, Lidl-Trek, UAE Team ADQ, Movistar Team, Team DSM-firmenich, Fenix-Deceuninck en Liv Racing. Een paar belangrijke namen op de startlijst zijn voormalig winnares Lisa Klein, Brits kampioen en winnares van de Classic Brugge - De Panne Georgi Pfeiffer en Lucinda Brand, die we onder andere kennen van het veldrijden. Nog snelle vrouwen aan de start in Vlissingen zijn Emma Norsgaard, Anna Henderson en Martina Fidanza. Marthe Truyen zal bij afwezigheid van Lotte Kopecky de beste kans op een Belgische ritzege zijn. De renster van Fenix-Deceuninck uit Nijlen won dit jaar al de Antwerp Port Epic Ladies en werd tweede in de Grote Prijs Mazda Schelkens.