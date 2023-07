Leuven Beach verwelkomt topspelers uit de hele wereld: “Ons land heeft een internationaal toernooi hard nodig”

“Wij zijn trots om al voor het derde jaar een internationaal toernooi op poten te kunnen zetten, in samenwerking met de stad Leuven en de Belgische volleybalfederatie”, vertellen organisatoren Johan Neven en Danny Rens van Lizards Lubbeek-Leuven. “Ons land heeft zo’n internationaal toernooi hard nodig. Zo is het een voorwaarde voor deelname aan de Olympische Spelen. En het zorgt er vooral voor dat de Belgische spelers iets gemakkelijker worden toegelaten op toernooien in het buitenland.”

Op een toernooizege van een van de duo’s uit eigen land, zoals Vilvoordenaar Dries Koekelkoren dat bij de eerste editie wist klaar te spelen, wordt niet meteen gerekend. Ook al behoren zowel bij de mannen als de vrouwen telkens vier Belgische teams tot de main draw. “De broers Vandecaveye zijn bijvoorbeeld wel erg goed bezig. Voor hen mogen we wél hopen dat ze de finaledag op zondag bereiken”, stelt Neven. “Maar het internationale beachvolley blijft enorm moeilijk te voorspellen. Het niveau zal uiteraard heel hoog liggen. En vaak duiken er lager gerangschikte duo’s op die verrassen met een andere speelstijl. Dat kan ook niet anders met deelnemers uit de hele wereld, van Australië tot Puerto Rico, en van Canada tot Japan.”

5.500 manuren

Wat zeker vaststaat: deze achttiende jaargang van Leuven Beach zal opnieuw veel bezoekers trekken. Er werden dan ook kosten noch moeite gespaard, met naast het internationale toernooi en de manche van het BK ook onder meer een bedrijven- en recreatief toernooi, een familiedag en after-work apéro. Een huzarenstukje waarvoor de Lizards kunnen rekenen op een 150-tal enthousiaste leden en sympathisanten. “Met al die vrijwilligers samen hebben we 5.500 manuren besteed aan de voorbereiding van deze tweeweekse, die een zomers feest moet zijn voor iedereen, sporter en bezoeker”, vindt Rens. “Leuven Beach is uitgegroeid tot een evenement waar we als club enorm fier op zijn”, vult Neven aan. “Het is een visitekaartje voor onze club, waardoor mensen ons weten te vinden.”