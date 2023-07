Jef schreef 3000 uren aan zijn levenswerk ‘Fèèftich juo’r karnêval în Hoâre’

Borgloon

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van carnavalsvereniging De Koninklijke Ridders van de Katteköp - Narrendom Haren heeft stichter en bezieler Jef Langenaeken een boek geschreven over de geschiedenis ervan. “Ik denk dat ik zeker 3.000 uur heb gewerkt aan het boek”, vertelt Jef. “Gelukkig wel verspreid over 3 jaar. Het boek gaat uiteraard over de geschiedenis van onze vereniging tot heden. Verder staan er heel wat leuke anekdotes, weetjes en uiteraard foto’s in. Vooral het samenbrengen van die foto’s, ze inscannen en de kwaliteit verbeteren met fotoshop was een heel karwei. Wie weet is dit wel mijn levenswerk”, besluit hij trots. rudc

Het boek ’Fèèftich juo’r karnêval în Hoâre’ kan je bestellen op de website van de Koninklijke Ridders van de Katteköp - Narrendom Haren.