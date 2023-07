Het allermooiste eerbetoon: Pello Bilbao draagt in de Tour zege in bloedhete spektakelrit op aan overleden ploegmaat Gino Mäder

Pello Bilbao deed in Issoire een gouden zaak. Niet alleen pakte de 33-jarige Bask van Bahrain Victorious in een sprint met drie zijn allereerste Tourritzege, maar hij schuift ook in de stand op van rang elf naar de vijfde plaats. Een stek die Adam Yates maandagmiddag nog bekleedde.

Geel: Jonas Vingegaard (Den) Groen: Jasper Philipsen Bolletjes: Neilson Powless (VSt) Wit: Tadej Pogacar (Slo)

Hoe kwam de zege tot stand:

Het leek een sprint met zes te worden, maar op 1,7 kilometer van het einde plaatste Ben O’Connor een getelefoneerde aanval. Door deze move moest Esteban Chaves wel afhaken. En dan ging Georg Zimmermann rechts weg maar zowel Bilbao als O’Connor konden de te groot trappende Duitser gemakkelijk counteren. Sprint met drie dus waarin Bilbao een vlucht van 132 kilometer bekroonde met zijn zeventiende zege uit zijn carrière, maar de allermooiste voor de man die in het openingsweekend nog door zijn geboorteplaats Guernica reed. Een overwinning die na het dodelijk drama van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland een heel speciale betekenis heeft. Niet alleen voor de Bask zelf, maar voor heel Bahrain Victorious die voor het eerst sinds 2021 nog eens een rit in de Tour won.

Logischerwijze ging de prijs van de strijdlust naar Krists Neilands van Israel-Premier Tech. Op 3200 meter van het einde spatte de droom van de Letlander uiteen. De vijf achtervolgers kwamen daar bij de solist van Rik Verbrugghe die alleen boksend tegen de wind in een vogel voor de kat was.

Het werd een waanzinnig mooie etappe die van begin tot het einde boeide. Het was één lange ‘nieuwelingenkoers’ op een veeleisend parcours.

We kregen al meteen een eerste koersuur om duimen en vingers af te likken. Overal trokken er renners in de aanval. Na acht kilometer was het al heel serieus toen Vingegaard, Kuss en Pogacar met negentien anderen op pad ging. Het ging zo snel dat Wout van Aert in het bergachtige Centraal Massief de koers op zijn beloop liet en dat deed Mathieu van der Poel ook vrij snel.

Pas op 120 km van de finish viel het op de smalle wegen op en af in de juiste plooi toen Esteban Chaves, Kasper Asgreen, Pello Bilbao, Mattias Skjelmose, Nick Schultz, Warren Barguil en Georg Zimmermann voorop gingen rijden. Amper vijf kilometer verder kregen we zeven tegenaanvallers: Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe, Ben O’Connor, Anthony Perez, Antonio Pedreo, Krists Neilands en Harold Tejada. Daarmee kwam de Letlander Krists Neilands als bedrijvigste renner van de eerste uren mee in de spits van de wedstrijd. Pas op 85 kilometer van Issoire smolten de twee groepen vooraan samen. Jumbo-Visma, met Wout van Aert in de rol van menner, hield de vluchters binnen de drie minuten. Eenmaal de zware kreukelzone van de dag voorbij was, kwamen ook Alpecin-Deceuninck en Jayco-Alula helpen. Geloofden ze nog in een vijfde massaspurt?

Voorin trok Neilands – alwéér hij – door met Julian Alaphilippe, maar interessanter was de aanval die we op 42 km van de finish zagen. In de afzink gingen Wout van Aert en Mathieu van der Poel (licht verkouden nochtans) weg uit het peloton. Op de laatste col van de dag, de La Capelle-Marcousse, reed Krists Neilands weg uit een kopgroep die de één na de andere renner verloor.

Opnieuw kregen we veel onvoorspelbare bewegingen: Mathieu van der Poel liet Van Aert rijden op die laatste col. Dat was op 33 km van het einde.

Het peloton werd ondertussen gemend door Ineos-Grenadiers. Dat deden ze omdat Pello Bilbao een bedreiging werd voor de positie van Carlos Rodriguez en Tom Pidcock n de rangschikking.

Hét probleem voor de man van de dag, Krists Neilands, was dat hij met slechts dertig seconden voorsprong over de top van de laatste col ging. En dat met nog 28,6 km voor de boeg in een afdaling waarin je bij moest trappen.

De Letlander van Israel-Premier Tech ging met vijftien seconden voorgift de laatste tien kilometer in. Georg Zimmermann, Pello Bilbao, Ben O’Connor, Esteban Chaves en Antonio Pedrero bleven hem op de hielen zitten, terwijl de groep Alaphilippe daar op 37 seconden hing.

Wat deden de Belgen?

Wout van Aert reed opnieuw een etappe zoals hij dat alleen maar kan. Eerst loste hij het eerste uur. Daarna surfte hij op de ploeg van Groupama-FDJ opnieuw naar het peloton. Daar deed hij onmiddellijk zijn werkhandschoenen aan en mende Jumbo-Visma. In de afzink van de voorlaatste col ging hij dan met Mathieu van der Poel in de tegenaanval, maar toen de Nederlander van Alpecin-Deceuninck de vlag hees tijdens de laatste klim van de dag, liet Wout van Aert zich dan ook maar inlopen. En dan deed hij dan maar weer zijn werk netjes in de trein van Jumbo-Visma.

Quinten Hermans was de eerste aanvaller van de dag, maar daar bleef het bij. Victor Campenaerts, Maxim Van Gils, Dylan Teuns: ze probeerden het allemaal, maar ze raakten niet in de juiste vlucht.

Jasper Stuyven, jawel, won de spurt van het peloton met de elfde plaats als inzet. Maxim Van Gils werd veertiende en tweede Belg.

Dan was er natuurlijk nog de groene Jasper Philipsen die net als zondag op jacht ging naar dat allerlaatste puntje in de tussenspurt die te verdienen was. In de puntenstand leidt hij hu met een voorsprong van 111 punten op de Fransman Bryan Coquard.

Wat deden de favorieten?

* Jai Hindley (derde), Carlos Rodriguez (vierde) en Tom Pidcock (zevende) kregen al meteen een wake-up call. Ze waren er niet bij toen Vingegaard-Kuss en Pogacar in een groep met 22 renners voorop gingen rijden. Bora-hansgrohe en Ineos-Grenadiers konden meteen aan de bak.

* David Gaudu (achtste) en Romain Bardet (tiende) verging het nog slechter. Op de Col de Guéry, na nog geen dertig kilometer, werden de twee Fransen gelost. Héél Groupama-FDJ moest tientallen kilometer jagen om de staart van het uitgedunde peloton terug te zien.

* Pello Bilbao was bij de veertien die voor de vlucht van de dag zorgden de gevaarlijkste klant voor het rangschikking. Na de Puy-de-Dôme stond hij elfde op 7’37”. De Bask van Bahrain Victorious deed dus een goede zaak in de stand en komt de top vijf binnen.

* Ben O’Connor, dé verliezer van de eerste Tourweek, hoopte zich op deze manier opnieuw in het klassement te rijden. Vergeefs evenwel want uiteindelijk steeg hij maar van de achttiende naar de zeventiende plaats.

Verder nog iets dat je moet weten?

* 169 renners begonnen aan het tweede luik van de Tour. De voorbije negen dagen verloren we dus negen renners. Met drie coureurs minder is Astana Qazaqstan het zwaarst gehavend uit de eerste Tourweek gekomen.

* Caleb Ewan (Lotto-Dstny) vierde op deze bloedhete dag zijn 29ste verjaardag.

* Christophe Laporte (Jumbo-Visma) en Stefan Küng (Groupama-FDJ) hadden al voor de officieuze start materieelpech en da’s bizar zo meteen na een rustdag.

* Aan de finish werd bij de start om 13 uur een temperatuur gemeten van 43 graden. Heet, heter, heetst dus, de Tour de France op zijn warmst.