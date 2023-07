Red Bull hakt de knoop door: Daniel Ricciardo vervangt Nyck de Vries bij AlphaTauri

Het mes is gevallen voor Nyck de Vries. Al bij de volgende GP in Boedapest wordt de Nederlander vervangen door Daniel Ricciardo. De wissel geldt ook als forse waarschuwing voor Sergio Perez, de teammaat van Max Verstappen bij Red Bull.

Daniel Ricciardo nam dinsdag in Silverstone met een Red Bull RB19 deel aan een bandentest van Pirelli. Zoals verwacht verliep dat prima, de 34-jarige Australiër kweet zich uitstekend van zijn taak en zette degelijke rondetijden op de tabellen. Daarmee stond niets nog het te verwachten scenario in de weg: Ricciardo neemt vanaf de GP van Hongarije op 24 juli de AlphaTauri van Nyck de Vries over.

Publiekslieveling Ricciardo is een goede bekende van de Red Bull-familie. Hij reed al twee jaar voor Toro Rosso, het opleidingsteam, en brak helemaal door in 2014 toen hij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel verloren reed met eenzelfde Red Bull-bolide. Vettel vertrok dan maar naar Ferrari. Ricciardo won zeven races voor het team, maar stuitte dan op een jonge Verstappen, die nóg sneller bleek. Hij trok op zijn beurt zijn conclusies en verhuisde naar Renault en vervolgens McLaren. Bij dat laatste team won hij één race, maar schoot hij over het algemeen tekort tegen Lando Norris. Na een half jaar op de bank wordt hij nu opgevist door zijn oude team. Niet voor het A-team Red Bull Racing, maar voor het zusterteam AlphaTauri, de opvolger van Toro Rosso.

Sergio Perez. — © AFP

Toch blijft een zitje naast Verstappen zijn grote doel. Deze ingreep wordt dan ook beschouwd als een grote waarschuwing aan het adres van Sergio Perez, die met dezelfde RB19 onderpresteert tegenover Max Verstappen. De laatste vijf keer kon de 33-jarige Mexicaan zich niet plaatsten voor Q3, het laatste deel van de kwalificaties met de beste tien. Verstappen pakte telkens de pole. Red Bull-baas Helmut Marko laat Ricciardo nu de resterende twaalf races afwerken met AlphaTauri en kan dan voor volgend seizoen kiezen tussen Perez en Ricciardo.

Voor Nyck de Vries is dit meer dan waarschijnlijk het einde van zijn F1-avontuur. Rond de 28-jarige Nederlander hingen altijd al twijfels, ondanks titels in de F2 en de Formule E. Maar toen hij vorig jaar bij Williams mocht invallen voor de zieke Alex Albon deed hij dat wel heel overtuigend. Zonder enige voorbereiding pakte hij twee WK-punten. Op voorspraak van Max Verstappen snoepte Helmut Marko hem meteen weg voor de neus van Williams. Maar nu hij een basisplaats had, verliep het seizoen erg moeizaam. De Vries was systematisch trager dan zijn Japanse teammaat Yuki Tsunoda en maakte ook te veel onnodige stuurfouten. Hij blijft steken op elf F1-races, tien voor AlphaTauri en één voor Williams. Die twee punten blijven zijn enige.