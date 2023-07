Zonnebaden in alle luxe: binnenkijken in de pop-upbars en winkels van beroemde modehuizen

Modehuizen en pop-ups gaan hand in hand. Dat bewijzen onder meer Chanel en Valentino. High- endmerken installeren tijdens de zomermaanden tijdelijke bars en winkels op exclusieve toeristische plekjes, zodat trouwe klanten in alle luxe kunnen genieten van vakantie. En een nieuwe outfit uit de zomercollecties kunnen kopen. Dat ook. De mooiste pop-ups in beeld.

Gucci, Saint-Tropez

Het Italiaanse label gaat in zee met Loulou Ramatuelle Beach Club en opent een exclusieve strandbar. Denk aan symmetrisch opgestelde, geel-wit gestreepte parasols, handdoeken en ligstoelen. Gasten kunnen er chillen of zich aan een partijtje petanque wagen tot eind september. Vlakbij is een pop-upboetiek ingericht die bezoekers uitnodigt om de zomercollectie van het merk en de unieke Saint Tropez-capsulelijn te ontdekken.

Jacquemus, Saint-Tropez

Tot 10 oktober is de strandclub van Pampelonne uitgedost in citroengele tinten en het kenmerkende Jacquemus-logo. Niet te vergeten: er is ook een pop-upwinkel waar je jezelf kunt trakteren op de ‘Été’-capsulecollectie van het huis, met exclusieve confectiekleding, tassen en hoeden.

Loro Piana, Saint-Tropez

La Réserve à la Plage, een exclusieve strandclub in Saint-Tropez, is omgetoverd tot een Italiaans paradijs aan de Franse kust. De pop-up zou niet compleet zijn zonder een corner waar je een selectie kleding en accessoires uit resort collectie kan scoren. Denk aan badpakken, strohoeden en handgemaakte linnen strandtassen.

Valentino Escape, Amalfikust

Deze zomer werkt Valentino samen met Palazzo Avino, het iconische hotel in Ravello, gehuisvest in een 12e-eeuwse villa. Ja, er is een boetiek op het terrein van het resort waar men de Escape-capsulecollectie van het merk kan leren kennen. Denk daarbij aan een selectie kaftans, mini-jurken en strandkleding. Helemaal verbluffend is de complete en uiterst fotogenieke vernieuwing van de bijhorende strandclub van het Palazzo in het nabijgelegen Marmorata.

Chanel, Hamptons, New York

Chanel opent opnieuw de deuren op de iconische Newton Lane. De winkel beslaat twee verdiepingen en biedt portemonnees, kleine lederwaren, accessoires, mooie sieraden en schoonheidsproducten aan. Wie niet van plan is om in Chanel te investeren: het gebouw leent zich perfect om een glamoureuze vakantiefoto te maken.

Louis Vuitton, Hamptons, New York

Blauw-witte tegelvloeren, een glazen plafond en glanzende accenten: in dat kader kan je hier snuisteren in LV By The Pool-collectie. Ook andere dames- en herenkleding, lederwaren, accessoires en de objets nomades van Vuitton zijn beschikbaar.

Nanushka, Mykonos

Deze zomer is Nanushka geland in Mykonos, waar fans van het merk onder meer beachy items met schelpenprint kunnen vinden. Ook minimalistische leren tassen en badkleding maken deel uit van het gamma. Het merk organiseert er ook een workshop onder de creatieve leiding van een blokdrukexpert om accessoires een persoonlijke toets te geven.