Pascale is bang dat de man terugkomt, maar wil zich niet gewonnen geven.

Middelkerke

“Ik ben bang, ja. Maar als ik hier niet meer sta, dan heeft hij gewonnen.” Toiletdame Pascale Kiekens (42) doet haar verhaal nadat ze vorig jaar in augustus aangerand werd in de toiletten op de zeedijk ter hoogte van de Paul de Smet de Naeyerstraat in Middelkerke. De politie lanceert nu een oproep naar getuigen.