Kapellen op ‘Sommerfest am Vrijthof’ blazen onweer voorbij

Bree

Het derde blaaskapellenfestival van de Breese blaaskapel Os Genüge op het Vrijthof in hartje Bree ging zondagmiddag door onder een loden zon. “Eigenlijk is het een beetje te warm”, aldus Rik Smeets van Os Genüge. “En dan dreigt ook nog een onweer: we gaan echter proberen om dat met stemmige blaaskapellenmuziek over te laten waaien.”

En daar slaagde men warempel ook nog in: onder een verkoelend windje was het heerlijk genieten van stemmige blaaskapellenmuziek. pabr