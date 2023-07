Dansgroep Imago Tijl uit Pelt oogst applaus in Spanje en Portugal

Pelt

Naar jaarlijkse gewoonte trok Imago Tijl, de dansgroep verbonden aan WICO, op tournee. De bestemming ligt in Portugal, meer bepaald de Academia de Música de Vilar do Paraíso die om de twee jaar deelneemt aan het EMJ in Pelt. “Imago Tijl onderhoudt een uitwisseling met deze academie. De helft van de dansers slaapt in gastgezinnen van de dans- en muziekafdeling die volgend jaar tijdens EMJ op tegenbezoek komen”, valt te vernemen bij het dansgezelschap. Onderweg naar Villa Nova gaven de dansers van Imago Tijl alvast het beste van zichzelf op het plein voor de Opera in het Spaanse Bilbao. De passanten bleven graag kijken naar de kleurrijke dansen. In Porto mochten ze optreden in het prestigieuze World of Wine waar de oude Porto-kelders omgebouwd zijn tot hippe restaurants, musea en winkels. De reis wordt afgesloten met workshops samen met de dansafdeling van AMVP waarna nog een gezamenlijk optreden volgt. gvb