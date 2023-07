Nieuw bestuur van vzw ASR wil Trudoabdij een waardevolle plaats in de stad geven

Sint-Truiden

Al ruim 30 jaar behartigt de vzw Abdij, Stad en Regio uit Sint-Truiden de belangen van de Trudoabdij. Onlangs werd het bestuur verjongd en de algemene vergadering ruimer samengesteld. Luc Renson neemt afscheid als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door voorzitter Natalie Cleeren. De vzw ASR wil het beleid, met het oog op de verkiezingen van volgend jaar, overtuigen om de abdijsite een waardevolle plaats te geven in de toekomstplannen van de stad. Zowel op historisch, cultureel, economisch en toeristisch, als op educatief vlak. De vzw houdt de aandacht voor de abdijsite levendig d.m.v. tentoonstellingen, publicaties, restauraties, evenementen enzomeer. “Het doel is om de virtuele muren rond de abdij te slopen. We willen de beslotenheid van de abdijsite doorbreken en de poorten ervan wijd openen voor elke Truienaar alsook voor de vele bezoekers van ver buiten de regio”, besluit de nieuwe voorzitter. jcr