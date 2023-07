Marketa Vondrousova in tranen na nieuwe stunt, Tsjechische bereikt als eerste halve finale op Wimbledon

Marketa Vondrousova (WTA 42) heeft zich als eerste speelster verzekerd van een ticket voor de halve finales van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De 24-jarige Tsjechische zwoegde zich in een felbevochten kwartfinale in drie sets (6-4, 2-6 en 6-4) voorbij de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 4), het vierde reekshoofd. In de beslissende set stond ze 1-4 en 0-30 achter, maar toch wist ze die nog te winnen. Vondrousova is aan een fenomenaal tornooi bezig, want Pegula was al het vierde reekshoofd dat ze klopte na Kudermetova (WTA 20), Donna Vekic (32) en Marie Bouzkova (WTA 32).