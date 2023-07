Oostenrijkse nieuwslezer zoekt verkoeling op snikhete dag en kapt flesje water over hoofd tijdens uitzending

Het zuiden van Europa kreunt momenteel onder extreme hitte, maar ook in Oostenrijk klom de temperatuur maandag naar ongekende hoogtes. Met 37,2 graden was het de warmste dag van het jaar. Armin Wolf, een nieuwslezer van de Oostenrijkse openbare omroep, had op het einde van de uitzending duidelijk nood aan wat verfrissing. Hij besloot dan maar om een flesje water over zijn hoofd leeg te gieten. “Tijd voor een beetje verkoeling”, zei de man met een uitgestreken gezicht.