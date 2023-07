Nederlandse fietsenproducent VanMoof pauzeert verkopen, toekomst bedrijf mogelijk op het spel

De Amerikaanse nieuwssite TechCrunch meldt op basis van meerdere bronnen dat het bedrijf met financiële problemen zou kampen. VanMoof zou op zoek zijn naar nieuwe financiering om het hoofd boven water te kunnen houden. Volgens de bronnen zou al deze week een beslissing over het lot van VanMoof kunnen komen. TechCrunch schrijft dat een aantal topmensen de onderneming inmiddels zou hebben verlaten.

De Amsterdamse fabrikant van elektrische fietsen maakte in mei vorig jaar nog bekend de voormalig topvrouw van Booking.com binnengehaald te hebben. Gillian Tans werd de nieuwe president van het e-bikebedrijf. Met die benoeming hoopte VanMoof verder te kunnen groeien, maar TechCrunch meldt nu dat Tans het bedrijf stilletjes heeft verlaten. Wanneer precies is niet bekend.

VanMoof werd in 2009 opgericht door de broers Taco en Ties Carlier. Het merk heeft winkels in onder meer Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, San Francisco en Tokio. In 2021 haalde VanMoof nog 128 miljoen dollar op in een investeringsronde om de productiecapaciteit te vergroten. Het opgehaalde bedrag voor investeringen liep daarvoor al op tot 182 miljoen dollar.