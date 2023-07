Tijdens de ‘Miami Swim Week’ worden van 4 tot 12 juli de nieuwste badmodetrends getoond. De grootste trend? Die is klein. Héél klein zelfs. Minibikini’s — of zeggen we beter veredelde schaamlapjes? — zijn helemaal hot. Liggen wij er binnenkort zelf ook zo goed als naakt bij op onze Vlaamse stranden?