Pukkelpop lanceert nieuw podium E-rena: stand-upcomedy van een robot en gamen tegen esporters van KRC Genk

Pukkelpop heeft zich altijd op de jongste bezoekers gericht, en dus is het niet meer dan logisch dat het nu breder gaat dan muziek. In de E-rena kan je gaan gamen tegen esporters van KRC Genk, bijleren over ChatGPT en concerten beleven met muziek die uit een Game Boy komt.

ChatGPT. Artificiële intelligentie. De enorme impact van de gamesector… Het zijn ontwikkelingen die razendsnel gaan en niet meer weg te denken zijn uit onze huidige maatschappij en dat nog minder zullen zijn in de toekomst. Pukkelpop wijdt er een nieuw podium aan. De E-rena zal vlakbij Food Wood komen te staan, de plaats waar vorig jaar nog de Castello stond. Dat podium werd onlangs geschrapt. In de E-rena zal ook muziek aan bod komen, maar vooral de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in gaming, esports, ChatGPT en AI.

Stefano Pinna, esporter van KRC Genk, werd in 2018 vicewereldkampioen FIFA. — © FIFA via Getty Images

Gilles Bernard, e-sporter van KRC Genk. — © ANDREAS GIJBELS

Op vrijdag 18 augustus is er de Clash Royale BESF Cup. Topspelers van die game nemen het tegen elkaar op tijdens de finale op Pukkelpop. Op zaterdag kan je FIFA gaan sjotten tegen Gilles Bernard en Stefano Pinna, twee Limburgse progamers van KRC Genk. Op zondag speelt het Counter Strike-team (een shootergame) van de Genkse club een showmatch. Er staat ook stand-upcomedy van een AI robot op de affiche: afwachten of dat lachen wordt of niet.

Eerste virtuele optreden op Pukkelpop

Op de zaterdag vindt er een muzikale primeur plaats met het eerste virtuele Pukkelpopconcert ooit. Fysieke elementen van de Pukkelpopweide zullen herkenbaar zijn in de setting van de populaire game Roblox. Wie dat concert speelt, kan u nog zelf kiezen tot 15 uur vandaag (12 juli). Een van de kanshebbers is de jonge Limburgse songwriter Ise. Wie het ook wint: na het gestreamde virtuele concert in de E-rena, zal er ook een fysiek concert van de winnaar plaatsvinden.

Goto80 - die muziek maakt met geluiden ontfutselt uit een Game Boy - treedt er op samen met het Hongkongse PET.CORP: een 8-bit raveparty, inclusief animaties van een Commodore 64, zeg maar de PlayStation van de jaren 80. Goto80 leerde ook aan robots hoe ze acid house kunnen spelen met de typische geluiden van een Roland 303. Ook het grotendeels Limburgse Gameboyz II Men staat op de affiche. Verder nog talks over ChatGPT en AI en liveopnames voor de podcastreeks ‘Popcast van de week’ met heel wat StuBru-stemmen zoals Otto-Jan Ham en Kirsten Lemaire.

UCLL

De programmatie kwam tot stand in samenwerking met onderzoekers, docenten en studenten van hogeschool UCLL, een partner waar Pukkelpop al langer mee samenwerkt.

“Onze onderzoekers zijn al geruime tijd intensief met deze nieuwe ontwikkelingen bezig en worden nu overspoeld met vragen uit het bedrijfsleven. De setting van Pukkelpop biedt ons een uniek platform om jongeren en de regio te tonen wat we in onze mars hebben en de nieuwste innovaties uit onze onderzoekscentra te presenteren”, zegt Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL.

Uit de game Counter strike. — © rr

“Over Pukkelpop wordt vaak gezegd dat het het eerste festival is waar jongeren naartoe gaan”, zegt Frederik Luyten van Pukkelpop. “Dit past dus helemaal in ons DNA. Via het Roblox-concert kunnen jongeren die nog niet fysiek naar het festival kunnen gaan, toch al met Pukkelpop kennismaken.” Of het een jaarlijks terugkerend podium zal zijn? “We gaan zien hoe de interesse dit jaar is, maar we denken dat het potentieel groot is.”

De E-rena is op vrijdag open van 11.30 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag gaat E-rena een half uurtje later open.