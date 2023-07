Een communiqué naar de renners om te sussen: Bondscoach Sven Vanthourenhout grijpt in na “ongelukkige” WK-uitspraken van Jasper Philipsen

“Ik denk dat het duidelijk is dat ik Mathieu van der Poel nooit iets in de weg zal leggen.” Een zeer opvallende uitspraak van groene trui en WK-ganger Jasper Philipsen op de rustdag van de Tour. Bondscoach Sven Vanthourenthout probeert alvast om de situatie te ontmijnen. Hij had een gesprek met Philipsen en stuurde een communiqué naar de renners die in aanmerking komen voor het WK: “Wie een selectie voor Glasgow aanvaardt, rijdt voor de nationale ploeg. Simpel.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout is akkoord: “de uitspraak van Jasper is ergens ongelukkig.” Het gaat dan om wat Philipsen op de rustdag vertelde over zijn nakende WK-selectie: nooit zal hij in Glasgow “iets in de weg leggen van ploegmaat Mathieu van der Poel.” Philipsen deed de uitspraak op een persconferentie waar zijn Nederlandse ploegmaat nota bene naast hem zat.

In het wielrennen brengt een WK met landenteams renners vaak in een lastig parket. Elke bondscoach weet dat je renners die het hele jaar door ploegmaats zijn bij hun merkenteam beter niet uitspeelt in een rol waarin ze op een WK rechtstreeks achter elkaar moeten rijden.

Zelf ook mee verveeld

Philipsen doorbrak de conventies door dat gegeven uit te spreken en het ook nog scherp te verwoorden. “Ik heb het er met Jasper over gehad”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Hij zat er zelf ook wat mee verveeld. Op een persconferentie rond de Tour had hij geen vragen over het WK verwacht. Over de situatie met Mathieu van der Poel had hij eigenlijk nog niet nagedacht.”

© AFP

De bondscoach heeft dus zeker begrip voor de context waarin Philipsen de uitspraak deed: “Jasper is op dit moment vol gefocust op de groene trui. Hij zit heel erg in de teambubbel in de Tour. Mathieu zat letterlijk naast hem toen hij de uitspraak deed.”

Desondanks: een Belgische WK-renner die openlijk zegt dat hij een grote concurrent als Van der Poel niks in de weg zal leggen, dwingt de bondscoach wel om aan damage control te doen. Want hoe interpreteert bijvoorbeeld Wout van Aert de uitspraken van Philipsen? Van Aert leest dat een renner die zijn eigen winstkansen sowieso al hypothekeert zich ook nog solidair verklaart met zijn eeuwige rivaal.

Communiqué

Vanthourenhout probeerde de situatie alvast te ontmijnen: “Ik heb een communiqué gestuurd naar iedereen die in aanmerking komt voor een WK-selectie. De boodschap was heel simpel: “Wie een selectie voor Glasgow aanvaardt, rijdt voor de nationale ploeg. Dat geldt voor iedereen, en dus ook voor Jasper.”