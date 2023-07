Vermoeidheid laat zich voelen: Gillé en Vliegen sneuvelen in derde match in drie dagen op Wimbledon

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich dinsdag niet kunnen kwalificeren voor de kwartfinales van het dubbelspel op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. De Belgische tandem, het twaalfde reekshoofd in het dubbel, verloor in twee sets (6-3 en 6-4) van de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow. De partij duurde een uur en acht minuten.

Het was voor Gillé en Vliegen hun derde wedstrijd als duo in evenveel dagen en dat leken de Limburgers te voelen. Vorige maand haalde het Belgische Davis Cup-duo op Roland Garros nog zijn eerste grandslamfinale.

Vliegen is wel nog in het gemengd dubbelspel actief op het Londense gras. Samen met de Chinese Xu Yifan staat hij in de kwartfinales. Sander Gillé ging er in de eerste ronde uit, aan de zijde van de Japanse Miyu Kato.

In het vrouwen dubbelspel moest Greet Minnen eerder op de dag inpakken na een nederlaag in de derde ronde, aan de zijde van de Hongaarse Anna Bondar. Elise Mertens komt later op de dag nog in actie in haar derde ronde, met de Australische Storm Hunter als partner.