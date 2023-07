Sicilië/Granada

Zuid-Europa smelt van de hitte. In Spanje, Italië en Zuid-Frankrijk klimt het kwik tot boven 40 graden. Op Sicilië zou woensdag zelfs het Europees temperatuurrecord van 49 graden gehaald kunnen worden. “Het verschil met vroeger is dat het eerder in de zomer al zo warm is, en dat de hittegolf langer duurt”, zegt Christa Kenens, die op Sicilië woont.