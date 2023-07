Red Flame Janice Cayman kiest voor avontuur bij Leicester City in de hoog aangeschreven Women’s Super League

LEES OOK. Janice Cayman verlaat Lyon en gaat op zoek naar nieuw buitenlands avontuur: “Ik had het gevoel dat ze twijfelden en ik ben eigenlijk klaar met Frankrijk”

In de herfst van haar carrière is spelplezier het allerbelangrijkste geworden voor Janice Cayman. Bij Lyon pakte ze in vier seizoenen tijd maar liefst negen prijzen, waaronder twee keer het allerhoogste: de Champions League. Maar de laatste maanden viel ze door de moordende concurrentie bij Lyon vaak naast de selectie, moeilijk voor iemand die zo van het spelletje houdt als Cayman. Toen dit voorjaar duidelijk werd dat Lyon haar aflopende contract na vier seizoenen niet zou verlengen, besliste ze dat ze naar een club wilde waar ze meer speeltijd zou krijgen. “Ik ben nog te gemotiveerd om op de bank te zitten of buiten de groep te vallen”, vertelde ze ons enkele maanden geleden dan ook.

Zelfs Mexicaanse interesse

Voor een terugkeer naar België was het nog te vroeg, oordeelde ze samen met haar makelaars Patrick Vervoort en Peter Smeets van The IFA. Op Frankrijk was ze na al die jaren dan weer uitgekeken. Aan interesse uit andere landen was gelukkig geen gebrek. Vanuit Mexico, de VS, Duitsland en Spanje werd aan de mouw van Cayman getrokken, maar ze koos uiteindelijk voor een avontuur in Engeland, in de hoog aangeschreven Women’s Super League.

Cayman pakte negen prijzen in vier seizoenen bij Lyon. — © AFP

Bij Leicester City draait het niet meer om de prijzen zoals bij Lyon, maar wil onze landgenote helpen om de ploeg richting een hoger niveau te stuwen. The Foxes staan pas voor hun derde seizoen op het hoogste niveau in Engeland en moesten afgelopen seizoen nog tot de slotspeeldag vechten tegen de degradatie. Komend seizoen wil de ploeg beter doen, het is dat project dat Cayman aansprak. De voorbije weken vertrokken maar liefst twaalf speelsters. De ploeg is dus in heropbouw, een speelster als Cayman is dan een zegen. Een brok ervaring, polyvalent op het terrein, als geen ander de lijm van het team naast het veld. Onze landgenote is bovendien topfit, zo bewezen haar medische tests. Als op-en-top prof heeft ze haar lichaam immers altijd uitstekend verzorgd. Iets wat ze bij Leicester weldra zullen merken. Een basisplaats wenkt.

Wat ze bij Leicester nog zullen merken: het heilige vuur brandt nog bij Cayman. Terwijl haar vriendin Lisa Weiss bij Wolfsburg intussen haar keepershandschoenen aan de haak heeft gehangen, voelt Cayman wél nog elke ochtend de motivatie om erin te vliegen. Ook al blaast ze dit najaar 35 kaarsjes uit. Dat ze er nog zin in heeft, bewijst Cayman overigens ook nog steeds bij de nationale ploeg. Toen de Red Flames in oktober naast dat felbegeerde WK-ticket grepen, schoot stoppen als international heel even door haar hoofd. Op haar 34ste was het voor Cayman eigenlijk nu of nooit om een WK te halen. Er is immers geen zekerheid dat ze er in 2027, wanneer het volgende WK plaatsvindt, nog zal bij zijn. Maar al snel kwam het besef dat ze nog te graag voetbalt én dat haar lichaam het topsportleven nog steeds probleemloos aankan. Met rugnummer 11 zal ze dat ook bij Leicester als basisspeelster zonder twijfel proberen te bewijzen.

© Leicester City via Getty Images

