Naar de zonnebank of uren liggen bakken in de zon? Het is niet meteen de beste manier om aan je ‘teint’ te werken. Gelukkig zijn er tal van alternatieven op de markt. ‘Tanning drops’ bijvoorbeeld. Even uitsmeren en je hebt meteen een bruiner kleurtje. Of lijk je eerder op een gestreepte kat? Wij deden de test.