Autokeuring blijft langer open om getunede auto bij politiecontrole te keuren

De autokeuringsstations van Alken en As zijn later opengebleven bij een grootscheepse controle in de politiezone CARMA . Zes getunede voertuigen werden onmiddellijk naar de keuring gestuurd.

Alle zes de auto’s waren niet in orde met de technische regels. De eigenaars kregen allemaal de kans om aanpassingen te doen. Enkele voertuigen mochten zolang wel niet meer in het verkeer komen.

De actie was op 23 juni na regelmatige meldingen over onverantwoord rijgedrag en aanhoudende (geluids)overlast van getunede auto’s. Een bestuurder reed zonder rijbewijs, zonder keuring en vervoerde ook nog minderjarige kinderen. Op beslissing van het parket Limburg werd het voertuig geïmmobiliseerd.

Bromfietsen

De bromfiets van een minderjarige bestuurder werd in beslag genomen omdat hij niet verzekerd en ingeschreven was. Een opgedreven bromfiets die niet verzekerd en niet ingeschreven was, werd voor 30 dagen opgelegd. Dit betekent dat de bestuurder gedurende 30 dagen niet met de bromfiets mag rijden. Een auto werd bestuurlijk in beslag genomen omdat de bestuurder al eerder zijn rijbewijs had moeten inleveren. Het rijbewijs van een buitenlandse bestuurder werd voor 3 uur ingehouden omdat hij reed onder invloed.

150.000 euro

Voorts werden nog een 70-tal verkeersinbreuken vastgesteld voor o.a.: verzekering, inschrijving, keuring, gordeldracht, gebruik gsm achter het stuur, foutief/niet-gebruik van het kinderzitje, ontbreken van valhelm en/of geschikte beschermende kledij moto, onverantwoord rijgedrag, tuning, parkeren, technische eisen, smaad, negeren van bevelen en geluidsoverlast.

In totaal vorderde de douane een bedrag van 124.072 euro aan (penale) boetes. De Vlaamse Belastingdienst inde 27.466 euro aan onbetaalde verkeersbelasting. Een bestuurder kon zijn openstaande boete niet betalen waardoor zijn voertuig werd getakeld.

Naast de politiezones CARMA, Heusden-Zolder en Beringen-Ham-Tessenderlo deden ook de Vlaamse Belastingdienst, de Dienst Douane en Accijnzen, de WPR Vlaams-Brabant en Turnhout en het Parket Limburg deel.

Het televisieprogramma Kijk Uit was aanwezig tijdens de acties en besteedde een aflevering aan onveilig rijgedrag en overlast van getunede auto’s. De link naar aflevering van Kijk Uit : https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&v=245635918185061