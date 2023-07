De jeugdjaren van Astrid Demeure: “Levensgevaarlijke trampoline met gigantische gaten en smerige kussens”

Astrid op de trampoline: bij haar eerste communie in het Orshof in 1993 (links) en in haar tuin in Mortsel in 2023. — © rr/pdr

MNM-radiopresentatrice Astrid Demeure (36) woont momenteel in Mortsel, maar haar jeugd speelde zich af in Sint-Truiden. Haar leukste herinnering waren haar eerstecommuniefeest in feestzaal Orshof in Oudsbergen en een levensgevaarlijke trampoline.

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

“Het was stralend weer die dag in 1993 en heel mijn familie was present. Ik had een wit kleedje aan en weet nog dat ik die dag tomatensoep met balletjes heb gegeten. Het was een hele uitdaging om niet op mijn kleedje te knoeien”, lacht Astrid Demeure (36) over haar eerste communie in feestzaal Orshof in Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen). Astrid heeft veel leuke herinneringen aan dat feest.

Astrid stort zich van de trampoline op de autokussens aan het Orshof in 1993, onder het toeziende oog van nicht Katrien en zus Charlotte. — © rr

Vooral de levensgevaarlijke trampoline is haar bijgebleven, uit betonblokken opgetrokken in een gebouwtje aan het Orshof, met gigantische gaten tussen de netten en smerige autokussens op de grond. “Samen met mijn neefjes en nichtjes heb ik hier urenlang op de trampoline gesprongen en van de trampoline op de kussens. Dat daar geen ongelukken zijn gebeurd, is ongelooflijk. Anno 2023 kan ik me zo’n situatie niet meer voorstellen”, vertelt Astrid.

Het leukste cadeau kreeg Astrid die dag van haar peter. “Ik kreeg eerst gewoon een kaartje en was wel een beetje teleurgesteld. Maar het was niet gewoon een centje, op het kaartje stond dat we samen naar Disneyland Parijs zouden gaan. Op dat moment was Disneyland nog maar één jaar open. Voor een zesjarig kindje was dat wel de hoofdprijs”, lacht de radiopresentatrice.

Astrid op haar trampoline in Mortsel in 2023. — © Patrick De Roo

Talent

Demeure wist in haar jeugd al dat ze wilde presenteren en iets in de media wilde doen. “Toen ik in Kunsthumaniora Lemmensinstituut in Leuven zat, merkte ik al dat ik er aanleg voor had. Ik vond het altijd al leuk om mijn stem te gebruiken. Ik vind het een privilege dat ik al van jonge leeftijd wist dat ik hier talent voor had en er mee verder wilde gaan”, aldus Demeure. “Het enige nadeel aan het Lemmensinstituut was dat de lessen op woensdag tot 18 uur duurden, terwijl alle andere scholen vrij hebben op woensdagmiddag. Toen ik 16 was, zijn we een keer met de hele klas niet naar de les geweest. De film Moulin Rouge was net uit en die wilden we allemaal graag zien.”

Familie en vrienden

Ondanks dat Astrid Demeure al bijna 15 jaar in Antwerpen woont, heeft ze nog altijd een sterke band met haar thuisstad Sint-Truiden en met Limburg. Vooral omdat haar ouders en één van haar zussen nog in Sint-Truiden wonen. Ze ging vroeger ook naar de Chiro in Sint-Truiden en heeft daar veel hechte vriendschappen aan overgehouden. “Ik heb gewoon nog veel redenen om terug te gaan”, vertelt Astrid. Ze heeft nu ook twee jonge dochters en probeert met haar gezin minstens één keer per maand Sint-Truiden te bezoeken. “Ik probeer het meer te doen, maar het is vaak te druk en het is niet bij de deur”, aldus Demeure. “Toen ik hier nog woonde, sloten we het weekend altijd af bij oma en opa, met de hele familie.”

© Patrick De Roo

Nu ze in het Antwerpse woont, vindt Astrid dat we als Limburgers toch wel bescheiden zijn. “Iedereen heeft iets belangrijks te vertellen, die gedachte heb ik meegekregen in mijn opvoeding. Maar ik blijf goed met mijn twee voeten op de grond staan. Mijn ouders zijn fel geïnteresseerd in wat ik bij de radio doe, maar evenzeer volgen ze mijn zussen. Wij zullen nooit te veel opscheppen over onszelf en dat vind ik wel een mooie eigenschap.”