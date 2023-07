Eén op vier Limburgse ondernemers neemt minder of geen vakantie door kostencrisis. — © TV Limburg

Houthalen-Helchteren

Limburgse ondernemers durven na drie crisisjaren terug langer en verder op vakantie te gaan, dat blijkt uit de jaarlijkse vakantiebevraging van UNIZO Limburg. Toch kiest één op vier ervoor om minder of geen vakantie te nemen door gebrek aan personeel én om financiële redenen. Bij Padital carwash in Houthalen-Helchteren werken ze de hele zomer door, ook tijdens het bouwverlof. Toch raadt UNIZO zelfstandigen aan om even op adem te komen.