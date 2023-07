Lommel/Mol

Aan de Blauwekeidreef - op de grens van Mol Rauw en Stevensvenne is er dinsdagmiddag een bermbrand opgemerkt. Enkele vierkante meters vegetatie gingen in de vlammen op. Het vuur was snel onder controle door de brandweerkorpsen die zowel van uit Lommel als Mol ter plaatse kwamen.