Chris Umé: “Hoe gaan we echt van vals kunnen onderscheiden? Voorlopig is er geen antwoord op die vraag, het is een grijze zone.” — © Boumediene Belbachir

Chris Umé (33) is on a mission: met zijn AI-bedrijf Metaphysic werkt de Beringenaar vanuit Bangkok aan de nieuwe film van Tom Hanks, maar hij wil ook de wereld veranderen. “Virtueel kinderen krijgen of elke dag wakker worden naast Jennifer Lopez… Dankzij artificiële intelligentie is straks álles mogelijk.”