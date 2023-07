Meer dan een miljoen fans proberen tickets te kopen: verkoop van Taylor Swift-concerten in Parijs en Lyon geschorst door falende website

De ticketverkoop voor de concerten van Taylor Swift in Parijs is dinsdagmiddag al snel stilgelegd nadat het systeem van Ticketmaster het niet meer aankon. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt door de enorme vraag naar tickets.

Meer dan een miljoen ‘Swifties’, zoals de fans van Swift genoemd worden, hadden zich dinsdagochtend naar de website van Ticketmaster begeven om een poging te doen om tickets te kopen. Er werden tickets verkocht voor vier concerten in Parijs op 9, 10, 11 en 12 mei 2024: de verkoop van de eerste twee begon om 9 uur en voor de twee volgende om 11 uur. Allebei draaiden ze door die enorme vraag in de soep. Het scherm waarop aangegeven stond dat meer dan een miljoen mensen in de wachtrij stonden, bewoog voor geen meter. Wie wel binnen geraakte, ervaarde dan weer problemen met inloggen of betalen. Problemen bij de vleet.

Op sociale media schreven de fans hun frustraties van zich af. “Schaam jullie”, “Ik wacht al een uur en niets beweegt” en dat soort klaagzangen. Ticketmaster greep snel in en schorste de verkoop. Wanneer die hernomen zal worden, werd nog niet bekendgemaakt. Ook de ticketverkoop van het concert in Lyon, die om 13 uur startte, werd gepauzeerd. De codes die fans kregen om hun ticket mee te kopen, blijven wel geldig.

(lees verder onder de tweet)

Het is niet voor het eerst dat de ticketverkoop voor de concerten van Swift in de soep draait door de enorme vraag om tickets. Nochtans pakt Ticketmaster uit met een systeem waarbij je je van tevoren moet registreren en uit de geregistreerden een selectie gemaakt worden van fans die in aanmerking komen om een ticket te kopen. En toch stonden meer dan een miljoen mensen in de wachtrij.

Woensdag om 14 uur begint de verkoop voor de concerten in Amsterdam. Het is maar de vraag of het dan beter zal verlopen.