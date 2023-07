Liesbeth Van der Auwera: “Wantoestanden bij Triamant tot op het bot uitzoeken”

Bree

“De curatoren en het Agentschap Zorg moeten de wantoestanden binnen Triamant tot op de bodem uitspitten. En nagaan of er frauduleuze activiteiten plaatsvinden.”, dat zegt burgemeester van Bree Liesbeth Van der Auwera. Intussen vangt de stad Bree de eerste zorg op voor de 100 bewoners van de flats van Triamant in Bree. Van der Auwera is ook verbolgen over het gebrek aan communicatie van de Triamant Groep. Het woon- en zorgbedrijf bestaat uit een juridisch kluwen van vennootschappen en vzw’s. Nadat vorige week het zusterbedrijf Curamant in Bree al failliet ging, kregen gisteren nog twee firma’s van de groep een voorlopige bewindvoerder. Dat kan dan weer leiden tot een volgend failissement.