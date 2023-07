Lachgoden winnen het van de weergoden op Lachfestival Houthalen-Helchteren

Het Lachfestival bleef niet gespaard van regen en wind. Inderhaast werden dan ook een aantal acts verplaatst naar het atrium van het administratief centrum. Het bleek de perfecte theaterplek voor Duo Meroni Zamboni en Monsieur Pif. Het torenhoge humorgehalte van deze artiesten zorgde ervoor dat de lachgoden sterker bleken te zijn dan de weergoden.

Intussen was de zon weer van de partij en buiten palmden de straattheaterartiesten het publiek opnieuw in met hun ijzersterke acts. The Trick Brothers uit Tsjechië maakten met hun skilatten het Sint-Martinusplein onveilig. E1NZ, de gepassioneerde Bistro-uitbaters uit Zwitserland, zorgden voor een portie acrobatie. Double Take Cinematic Circus zette in de tuin van de pastorij een sterke act neer in een prachtig decor.

© ML Van geel

De mobiele acts zorgden voor een vrolijke noot. Ygor & Igor, Cirqumstancia, Cie Balltazar en Theater Gusta van eigen bodem, aangevuld met de Grannies uit Oostenrijk en Tom, Tom en Tom uit Nederland. Uiteraard kwamen ook de jongste toeschouwers aan hun trekken. De Lachstraat voor kinderen werd ondergedompeld in een retrosfeertje met grimeren, tatoeëren, een kapbeurt met hippe kleuren of gigantische bloemen in leuke tentjes, knusse caravannetjes of toffe woonwagens. Er stond zelfs een retro draaimolentje voor extra sfeer.

