COLUMN. Deze bloem krijgt een zwanger buikje bij de bevruchting

Er zijn verschillende soorten, zoals de dagkoekoeksbloem en de avondkoekoeksbloem. Wij hebben het over de tweede. Over de naamgeving vond ik een logische uitleg: ze bloeien ongeveer in dezelfde periode als de koekoek – de vogel, voor alle duidelijkheid – die hier in onze provincie zijn naam veelvuldig zit te roepen. Simpel en plausibel.

Maar waarom is er een avondversie? Volgens de info die ik vond, houden deze bloemen tijdens de dag hun kelkjes gesloten. Ze lijken wel verwelkt. Maar dat is maar schijn. Want eenmaal de zon achter de horizon begint te verdwijnen, gaan de bloemen wijd open en beginnen ze hun aroma te verspreiden. Vooral voor nachtvlinders zijn het onweerstaanbare planten. Ze worden de ganse nacht druk bezocht en zo ook bevrucht. Daarvoor moeten deze nachtvlinders van plant naar plant vliegen. Want koekoeksbloemen zijn tweehuizig. Dat wil zeggen dat je planten kan vinden met alleen mannelijke bloemen en andere struiken met alleen vrouwelijke exemplaren. Struiken, eigenlijk. Want deze soort vormt vanuit een stevige wortelstok een plant met veel vertakkingen met een weelderige bloemenpracht. Veel voorkomend, maar oh zo mooi.

© Jos Lycops

Eenmaal de bevruchting is gebeurd, kan je de mannelijke en vrouwelijke bloemen goed uit elkaar houden. De dames krijgen – net als bij ons – een mooi dik buikje. Net onder de bloem zwelt het vruchtbeginsel – bovenstandig voor de kenners – op tot een dikke doosvrucht. De mannetjes blijven slank. Dit verschijnsel gaf hen de Latijnse naam Silenus. Een verwijzing naar de Griekse mythologie. Als je nu denkt dat ik ga verwijzen naar een knappe en met superkrachten voorziene god, moet ik je teleurstellen. Silenus is in het Griekse volksgeloof een wat koddige en wulpse figuur. Een ouder wordende man met een stompe neus, een kale kop en een buik die zo dik is dat hij nauwelijks kan stappen. Daarom rijdt hij altijd op een ezel. Dit steevast met een kruik wijn in zijn hand, stomdronken.

Niet echt een flatterend beeld voor onze avondkoekoesbloem. Dus laten we haar dikke kelkje dan maar koppelen aan het prachtige zicht van een dik buikje bij een zwangere vrouw. Wat doen we met die ezel? Tja, daar zou ik een antwoord op kunnen geven. Maar dat hou ik liever voor mijzelf.

(Foto's: Gilbert Drabbe - Jos Lycops - Marianne Janssen)