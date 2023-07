Skjelmose lanceert gerucht dat Wout van Aert morgen de Tour zou verlaten, Jumbo-Visma ontkent

Verlaat Wout van Aert vroegtijdig de Tour? De afgelopen weken werd er al duchtig over gespeculeerd omdat onze landgenoot had aangegeven dat hij de geboorte van zijn tweede kindje absoluut niet wil missen. Voorlopig is vrouwlief Sarah nog niet bevallen, maar Mattias Skjelmose voedde de geruchtenmolen opnieuw voor de start van de tiende rit in de Tour.

“Ik hoorde geruchten dat Van Aert morgen naar huis gaat, dus Jumbo wil hem echt in de kopgroep”, zei de Deen van Lidl-Trek aan TV 2 Sport. Bij Jumbo-Visma ontkennen ze het gerucht. “Het is de eerste keer dat ik erover hoor, dus het is niet ons plan”, zei perschef Ard Bierens aan TV 2 Sport.