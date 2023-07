19 rijbewijzen ingetrokken op laatste avond van Looi Feest

De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo controleerde tijdens de laatste avond van Looi Feest op het rijden onder invloed van alcohol. Wat opviel was dat een aanzienlijk aantal feestvierders ervoor had gekozen om te voet of met de fiets te komen. Een positieve ontwikkeling volgens de politie. Maar ondanks de waarschuwingen voor de controles op sociale media door de politie werden er toch nog een aantal bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol.

De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo zal blijven controleren om de verkeersveiligheid te bevorderen en het bewustzijn over de gevaren van rijden onder invloed te vergroten. Feestvierders worden aangemoedigd om verantwoorde keuzes te maken en een ‘BOB’ aan te duiden of alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken als zij van plan zijn om alcohol te consumeren.