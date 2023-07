Juridisch staartje dreigt na illegale rave op Groot Schietveld: meer dan 100 pv’s en installaties in beslag genomen

Een juridisch staartje dreigt voor de organisatoren en deelnemers van de illegale rave op het Groot Schietveld in Brecht dit weekend. Het Antwerps parket is een opsporingsonderzoek gestart, de politie stelde meer dan 100 pv’s op en nam verschillende installaties in beslag.

De locatie van de illegale rave werd tot het laatste moment geheim gehouden, maar vrijdagnacht stroomden uiteindelijk toch enkele honderden ravers toe op het Groot Schietveld in Brecht. Slechts een gedeelte slaagde er echter in om het geïmproviseerde festivalterrein te bereiken.

“Er waren al enkele dagen geruchten dat er ergens in ons land een raveparty zou plaatsvinden”, zegt korpschef Geert Smet van politiezone Voorkempen. “Onze diensten waren dan ook extra alert en reden vrijdagnacht preventief patrouille. Ze kregen daarbij ondersteuning van onder meer een helikopter van de federale politie.”

Provinciaal rampenplan

Eenmaal duidelijk werd dat het illegale feest was neergestreken op het Groot Schietveld, grepen de verschillende politiediensten snel in. De toegangswegen werden op strategische plaatsen afgezet en in het midden van de nacht werd het provinciaal rampenplan afgekondigd.

Antwerps gouverneur Cathy Berx bekeek samen met de burgemeesters van Brecht, Brasschaat en Wuustwezel, Defensie en de verschillende hulpdiensten alle opties om de illegale activiteit op een veilige manier te stoppen. “Daarbij moest rekening gehouden worden met de gevaren van het uitgestrekte actieve militaire oefenterrein, met onder meer de aanwezigheid van onontplofte oorlogsmunitie en mogelijk brandgevaar”, zegt de politie.

Onder invloed

Rond 11 uur ’s morgens vertrok de meerderheid van de feestvierders spontaan en omstreeks 12 was het volledige terrein ontruimd. “Bij het verlaten van het terrein werden de identiteiten van de ravers gecontroleerd. Enkelen onder hen stapten onder invloed van drugs in de wagen. Zij kregen een pv voor drugs in het verkeer en moesten onmiddellijk hun rijbewijs afgeven”, zegt Smet.

© Jan Van der Perre

De politie zette ook een tiental voertuigen met daarin geluids-, licht- en muziekinstallaties aan de kant. “Al dat materiaal werd op vraag van het Antwerps parket gerechtelijk in beslag genomen. Op het terrein werden nog een huurvrachtwagen, twee aanhangwagens met generatoren en geluidsinstallaties, een tapkraan en een koelinstallatie achtergelaten. Ook daarop werd beslag gelegd”, gaat Smet verder.

Militair domein

De politie, die overigens nog het hele weekend bleef patrouilleren in de omgeving, gaat alle processen-verbaal overmaken aan het Antwerps parket, dat een opsporingsonderzoek heeft geopend. De rave dreigt dan ook nog een juridisch staartje te krijgen, niet in het minst omdat het betreden van een militair domein zoals het Groot Schietveld strafbaar is.

“De politie stelde reeds meer dan 100 pv’s op. Hun doortastende inzet zorgde ervoor dat de raveparty in de kiem werd gesmoord en dat gepast kan worden opgetreden tegen de overtreders”, zegt Sven Deckers (N-VA), de burgemeester van Brecht. “Het komt het parket toe er het gepaste gevolg aan te geven, zoals dat ook gebeurt wanneer voetgangers of fietsers het militair domein betreden.”