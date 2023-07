Standard-eigenaar op zoek naar 200 miljoen euro voor voetbalinvesteringen

777 Partners is actief in verscheidene sectoren en bezit wereldwijd ook meerdere sportclubs. In het voetbal heeft de investeringsmaatschappij met hoofdkwartier in Miami naast Standard onder andere nog Genoa CFC in Italië, Sevilla FC in Spanje en Hertha BSC in Duitsland in handen.

De laatste jaren staan voetbalclubs meer en meer op de radar van investeringsfondsen als manier om geld te verdienen. Van die groeiende interesse in de sector wil 777 Partners nu gebruikmaken om extra kapitaal op te halen bij investeerders. Daarvoor schakelt het sportspecialist Tifosy - een adviesbedrijf en investeringsmaatschappij - in, die eerder dit jaar al aan boord werd gehaald door AA Gent om zijn verkoop te begeleiden.

Volgens Bloomberg is 777 Partners op zoek naar meer dan 200 miljoen euro. Anonieme bronnen zeggen dat het bedrijf het geld wil aanwenden om bijkomend te investeren in voetbalclubs. 777 Partners aasde enkele maanden geleden nog op Everton FC, maar liep die Engelse club in mei mis. De investeerder zou echter nog altijd zijn zinnen hebben gezet op een club uit de Premier League: zo berichtte The Daily Mail twee maanden geleden dat West Ham United en Sheffield United op zijn radar staan. Door meerdere clubs in te lijven, kunnen investeringsmaatschappijen onder meer kosten besparen door synergieën, spelers uitwisselen en opleiden en lucratievere sponsordeals sluiten.