Actieplan tegen agressie op openbaar vervoer officieel voorgesteld: bodycams voor controleurs wordt onderzocht

Geweld - verbaal en/of fysiek - tegen personeel van openbaarvervoermaatschappijen is al langer een probleem. Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn bijvoorbeeld waren er 338 feiten van fysieke agressie tegen chauffeurs en controleurs in 2022. Het eerste kwartaal van 2023 telt al 92 feiten.

Vanuit haar bevoegdheid voor De Lijn riep Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) dinsdag een rondetafelconferentie bijeen. Daar werd de problematiek besproken met de federale ministers van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) en van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), de directeur-generaal van De Lijn Ann Schoubs, sectorfederatie FBAA (Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers), de federale politie en het college van procureurs-generaal.

Het resultaat was een actieplan van tien punten. Een aantal preventieve maatregelen, zoals afgesloten stuurposten in alle bussen van De Lijn en 67 extra controleurs, waren al langer bekend. Daarnaast zal onderzocht worden of controleurs en veiligheidsmensen van openbaarvervoermaatschappijen (ook NMBS, MIVB ...) op termijn met bodycams uitgerust kunnen worden, zo zei federaal minister van Binnenlandse Zaken Verlinden.

Haar collega van Justitie Van Quickenborne riep op om het tijdelijke busverbod voor amokmakers, zoals dat in zijn thuisstad Kortrijk bestaat, op meer plaatsen toe te passen. Hij wees er ook op dat geweld tegen mensen met een maatschappelijke functie, zoals agenten en hulpverleners maar ook treinbegeleiders, buschauffeurs en controleurs, met het nieuwe strafwetboek strenger zal worden bestraft.

“Alleen met vereende krachten kunnen we zorgen voor een beter lik-op-stukbeleid”, zei Peeters na afloop van het overleg.