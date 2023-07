Hordeloopster Nina Hespel begon nog nooit zo laat aan zomervoorbereiding, maar trekt met vertrouwen naar EK U23 in Finland: “Ik leun nu tegen mijn top aan”

Van 13 tot 16 juli vindt in Finland het EK voor beloften plaats. Twee Vlaams-Brabantse atleten, beiden uit Leuven, behoren tot de favorieten voor de titel: Elien Vekemans, huidige beste performer in het polsstokspringen en Nina Hespel, de op één na beste performer op de 400m horden.

Bij aanvang van het zomerseizoen ondermijnden een knieblessure en een mindere periode haar zelfvertrouwen. Op de 400m indoor was ze niet onder de 55 seconden geraakt en tot voor twee maanden kon ze haar beide benen niet aanwenden voor het overschrijden van de horden. Nog nooit was ze zo laat aan haar zomervoorbereiding begonnen. “Dat ik de limiet einde mei op de Ifam in Oordegem al liep, was een aangename verrassing. Met mijn 56”62 dook ik er zelfs meer dan een seconde onder. Met de kwalificatie op zak verdween de druk en kon ik met een gerust gemoed trainen en wedstrijden lopen.”

Estafette van secundair belang

“Die laatste wedstrijden waren overigens zeer goed met 56”14 op de 400 horden en 54”49 op de baanronde. Ik ben in vorm en ik heb het gevoel voor het eerst onder de 56 te kunnen duiken”, gaat ze verder. “ Op die 56”14 had ik een slechte start en had ik wat problemen tussen horde zeven en acht. Ik kan in volle vertrouwen naar Espoo toe. De horden niet altijd met hetzelfde been aanvallen maakt mij niet meer uit. Steeds hetzelfde been gebruiken is bijna onmogelijk. Ik liep nog enkele 400’en met het oog op het aflossingsteam, maar het ontbrak mij aan het nodige koersritme. Ons viertal geraakte niet aan de vereiste chrono, wat jammer is, maar nu ook weer niet zo erg, want de estafette was van secundair belang voor mij.”

Op de Europese u23-lijst staat Nina Hespel op 8/100sten van lijstaanvoerder Janka Molnàr uit Hongarije, en de 21-jarige atlete van Daring Club Leuven wordt op de tweede plaats op amper 1/100ste gevolgd door Lena Pressier uit Oostenrijk. “We zitten heel dicht bij elkaar. Er kan zoveel gebeuren. Op zo’n toernooi kan er bovendien onverwacht iemand bovenuit steken. Ik moet proberen de ideale wedstrijd te lopen.”

Onwaarschijnlijk

Wat de uitslag ook moge zijn, het seizoen eindigt voor Nina Hespel niet met dit EK. “Twee weken na Finland staat het BK in Brugge op het programma, waar ik achter Hanna Claes mik op het vicekampioenschap, want Paulien Couckuyt is nog altijd geblesseerd.”

Het WK in Boedapest in augustus zit in haar achterhoofd, maar de kans is klein dat ze haar koffers ook mag pakken voor de Hongaarse hoofdstad. “De limiet is 54”90 en het is onwaarschijnlijk dat ik zo’n chrono dit jaar al zou lopen. In het tweede gedeelte van het seizoen ligt mijn focus op het verbeteren van mijn pr.”

Clubgenote Elien Vekemans start als topfavoriete in het polsstokspringen met haar 4,50m uit de Europabeker. “Op het EK concentreer ik mij niet zozeer op de medailles, wel op mezelf, mijn aanloop en mijn techniek. Ik voel dat ik altijd 4,40m moet aankunnen en waar ik dan uitkom, zien we wel”, besluit ze.