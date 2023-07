AAN DE START. Jasper Philipsen denkt al aan volgende rit, Mathieu van der Poel is wat ziekjes: “Ik heb een heel slechte nacht gehad”

Groene trui Jasper Philipsen heeft al drie ritzeges op zak en mikt pas morgen op een vierde zege. Of hij ploegmaat Mathieu van der Poel vandaag kan helpen? “We moeten kijken hoe de benen voelen. Misschien dat ik van waarde kan zijn in de ontsnapping vandaag, maar we moeten realistisch zijn. Deze rit is echt lastig voor mij. Zeker door de start bergop, waar het meteen een hoog tempo zal zijn. Het is een zware rit, ik zit eigenlijk al meer met mijn hoofd bij de etappe van morgen dus ik ga vandaag gewoon proberen door te komen.”

© REUTERS

Mathieu van der Poel werd vooraf getipt als een kanshebber op de ritzege vandaag, maar de Nederlander voelt zich naar eigen zeggen niet super. “Deze rit zou me moeten liggen, maar dat geldt voor meerdere renners die hopen op een vlucht tot het einde. Dan is het meestal een heel gevecht om erbij te zitten. Je moet ook een beetje gokken want je kan niet met elke poging om te ontsnappen meespringen. Ik voel mij alleszins niet echt goed. Ik ben verkouden en heb een heel slechte nacht gehad.”

Ook Wout van Aert is een van de favorieten voor de ritzege in de tiende etappe van de Tour: “Het is een zware, maar mooie rit. Het zou leuk zijn om vandaag kans te maken op de zege. Ik krijg een vrijgeleide van de ploeg vandaag ja, maar dan komt het nog niet vanzelf. Er zijn veel factoren die vandaag zullen meespelen. Ik kijk uit naar vandaag, maar het zal niet makkelijk zijn.”

© BELGA