Steve Eloundou Ntere gaat voor Europese titel IBO

De Kameroense Belg, die naast de Belgische titel ook de gordel van Beneluxkampioen in zijn bezit heeft, komt op 21 oktober in actie in Kaiserslautern. Daar zal hij de 30-jarige Duitser Michael Seitz bekampen. Beide boksers zijn nog ongeslagen. Een zege kan The Warrior van BC Assenaar naar nog grotere kampen leiden.

Ook de club kreeg positief nieuws nadat ze eerder in problemen was gekomen met haar trainingszaal in Asse. Het hing aan een zijden draadje of de boksers daar konden blijven en ook de gemeente had niet meteen een alternatief achter de hand. Ondertussen vond trainer-manager Alain Denon een vijftal privésponsors bereid om de club een helpende hand te reiken. BC Asse blijft dus op dezelfde locatie en inmiddels werd ook een tweedehandsring op de kop getikt. Ook dat maakt het trainen wat gemakkelijker. (ebm)