Planbureau rekende nieuwe pensioenhervorming (nog) niet integraal door

Het federaal Planbureau rekende het pensioenakkoord waar de federale regering het gisteren/maandag over eens geraakte niet helemaal door. Dat heeft commissaris-adjunct Saskia Weemaes gezegd tijdens de voorstelling van het jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Ze noemt de besparing van 0,5 procent van het bruto binnenlands product die de regering zelf naar voren schuift wel een “redelijke inschatting”.

De federale regering raakte het maandagochtend eens over een nieuwe pensioenhervorming. Volgens premier Alexander De Croo moet de oefening een besparing van 0,5 procent van het bbp opleveren tegen 2070.

Het Planbureau rekende vorige zomer al de eerste versie van de Vivaldi-pensioenhervorming door. Die bleek toen geld te zullen kosten, waardoor de regering opnieuw rond de tafel moest. Het nieuwe akkoord is vooralsnog niet integraal doorgerekend, maakte commissaris-adjunct Saskia Weemaes dinsdag duidelijk tijdens de voorstelling van het jaarverslag van de vergrijzingscommissie. Het Planbureau maakte het afgelopen jaar wel verschillende berekeningen over individuele maatregelen, maar niet over alle elementen uit het akkoord. Weemaes noemt het cijfer van 0,5 procent dat De Croo naar voren schoof wel “een redelijke inschatting”.

Volgens de voorzitter van de vergrijzingscommissie, Johan Van Gompel, is een besparing van 0,5 procent van het bbp hoe dan ook niet voldoende om een “significant grote budgettaire kost van de vergrijzing” te vermijden. Volgens de berekeningen van de Commissie bereikt die kost een piek van 4,4 procent van het bbp tegen 2050. Bovendien is die becijfering onzeker en zijn er vooral “opwaartse risico’s” mee verbonden, zei de KBC-econoom. De Studiecommissie voor de Vergrijzing gaat er bijvoorbeeld van uit dat werkenden hoe dan ook hun pensioen uitstellen tot de wettelijke pensioenleeftijd.